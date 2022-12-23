Рязанская полиция анонсировала массовые рейды в регионе в выходные дни

В Рязанской области в выходные дни пройдут массовые рейды. Об этом в пятницу, 23 декабря, предупредила пресс-служба регионального УМВД.

Рейды начнутся уже в пятницу, 23 декабря, и продолжатся до воскресенья, 25 декабря.

«В пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД. При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств», — добавили в пресс-службе.