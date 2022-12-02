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Рязанцев предупредили об изменении правил парковки на улице Кальной с 25 декабря
Там планируют запретить остановку и стоянку транспортных средств, установив соответствующие дорожные знаки.

В Рязани на одной из улиц изменят правила парковки. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от дома № 7 по улице Кальной дом дома № 24 по улице Быстрецкой. С 25 декабря там планируют запретить остановку и стоянку транспортных средств, установив соответствующие дорожные знаки.

Как сообщили в горадминистрации, сделают это в целях обеспечения безопасности дорожного движения, осуществления беспрепятственного встречного разъезда транспорта и упорядочения парковки.

Рязанцев попросили принять эту информацию к сведению.