В Тульской области пенсионерка зарезала и расчленила жену своего внука

В Тульской области 66-летнюю женщину арестовали за убийство жены своего внука. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка сама заявила в полицию о преступлении и дала признательные показания, сообщает РЕН ТВ.

В Тульской области 66-летнюю женщину арестовали за убийство жены своего внука. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка сама заявила в полицию о преступлении и дала признательные показания, сообщает РЕН ТВ.

В четверг, 15 декабря, во время ссоры с 29-летней девушкой пенсионерка ударила ее ножом в живот и сердце, после расчленила и спрятала останки в разных местах, чтобы утилизировать. Конфликт произошел в одном из домов деревни Упертовка Богородицкого района. До обнаружения тела девушка числилась без вести пропавшей.

По данным следователей, после совершения преступления пенсионерка сама обратилась в правоохранительные органы и призналась во всем. Ссора произошла на бытовой почве.

Пенсионерке грозит до 15 лет лишения свободы.