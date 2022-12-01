В Клепиковском районе безработный мужчина убил брата

В Клепиковском районе в одном из домов в деревне нашли тело местного жителя 1978 года рождения с колото-резанной раной грудной клетки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Выяснилось, что смертельные ранения мужчине нанес младший брат во время конфликта на фоне алкогольного опьянения.

Задержан подозреваемый — безработный местный житель 1983 года рождения. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — отметили в пресс-службе.