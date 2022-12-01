В ДТП в Клепиковском районе погиб водитель «пятнадцатой»

В ДТП, произошедшем в Клепиковском районе, погиб водитель «ВАЗ-2115». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 7:50, в Клепиковском районе, на дороге Р 132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль «ГАЗ» и «ВАЗ-2115».

Водитель «ВАЗ-2115» от травм скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.