Газопровод-закольцовка в Спасском и Рязанском районах позволит догазифицировать порядка тысячи домовладений

Рукововдство АО «Газпром газораспределение Рязанская область» проинспектировало ход строительства газопровода-закольцовки двух ГРС в Спасском и Рязанском районах. Об этом сообщили в оргинизации «Газпром межрегионгаз Рязань».

Общая протяженность объекта — 24 км, из них построены 5 км. При реализации проекта специалистам предстоит выполнить 12 «проколов» методом горизонтально-наклонного бурения при прохождении автомобильных дорог.

В сообщении отметили, что газопровод-закольцовка позволит снять технические ограничения на подачу газа и создаст возможность для догазификации порядка тысячи перспективных домовладений в населенных пунктах Спасского и Рязанского районов области, в числе которых села Панино, Агламазово, Дубровичи, Алеканово, Мурмино. Ввод в эксплуатацию запланирован весной 2023 года.