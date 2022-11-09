На Рязанском приборном заводе подвели итоги конкурса профмастерства

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») провели заводской конкурс профмастерства рабочих по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») провели заводской конкурс профмастерства рабочих по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

По результатам состязаний первое место заняла монтажник РЭАиП АО «ГРПЗ» Татьяна Никитина. Второе и третье места — у представителей филиала предприятия — Касимовского приборного завода — Наталии Тимошкиной и Тамары Кузяковой. Дипломом «За волю к победе» была отмечена Галина Лесикова — монтажник РЭАиП АО «ГРПЗ».

По условиям конкурса участники выполняли практическую часть задания: приклейку и пайку радиоэлементов, а также отвечали на теоретические вопросы.

Победительница конкурса Татьяна Никитина отметила: «Задания были сложными, но интересными. В состязаниях участвую не в первый раз. Спасибо за организацию таких конкурсов, где можно применить свои знания и навыки и побороться за первое место!»

Все участники получили свидетельства об участии в конкурсе и памятные подарки, а победители награждены дипломами и денежными премиями.

Конкурс профмастерства проводился на предприятии для повышения престижа рабочих профессий и популяризации достижений и передового опыта квалифицированных специалистов. Он был приурочен к 104-летию Государственного Рязанского приборного завода.