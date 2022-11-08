МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции

В ближайшие три года в федеральном бюджете темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума.

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции. Об этом во вторник, 8 ноября, на совещании с президентом России по вопросам поддержки доходов семей с детьми заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Глава ведомства отметил, что в ближайшие три года в федеральном бюджете темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума. По итогам периода ожидается, что разница достигнет величины в 10%.

«Минимальный размер с учетом уже проведенной 10% индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%", — заявил Котяков.

Он добавил, что для роста дохода работающих граждан нужно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Целевым ориентиром он назвал разницу в 30%.