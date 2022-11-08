Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Он отметил, что «идет слаженная совместная работа» 2-го армейского корпуса, спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнера».

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов опроверг утверждения о массовой гибели бойцов в Лисичанске. Об этом он заявил в эфире Первого канала, передает РИА Новости .

Он отметил, что «идет слаженная совместная работа» 2-го армейского корпуса, спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнера».

"Противник там где-то делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед", — сказал Алаудинов.