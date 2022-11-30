На горячей линии сообщили, что мобилизация в России продолжается
Ранее сообщалось, что мобилизация в стране завершена.
На горячей линии по номеру 122 сообщили, что в России мобилизация продолжается, но закончен только призыв по ней. Об этом сообщил Telegram-канал
Ранее сообщалось, что мобилизация в стране завершена.
«Завершилась именно призывная кампания пока. При этом сама мобилизация не закончилась», — ответили в справочной службе.
Там отметили, что президент объявлял, что «мобилизация закончена в плане того, что не будут пока призываться по мобилизации», но завершилась пока только призывная кампания.