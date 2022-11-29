В Оренбургской области на трассе М5 «Урал» в аварии погибли два человека

На трассе М-5 «Урал» в районе села Тупиковка столкнулись «ВАЗ-2114» и Skoda.

В Оренбургской области на трассе М5 «Урал» в аварии погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в в понедельник, 28 ноября, в Бузулукском районе. На трассе М-5 «Урал» в районе села Тупиковка столкнулись «ВАЗ-2114» и Skoda.

В аварии погибли два человека, еще один пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.