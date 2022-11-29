В Кремле заявили, что для переговоров Украина должна быть готова обсуждать требования России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия для переговоров Украины и Москвы. Об этом передает РИА Новости.

Песков отметил, что переговорный процесс между Киевом и Москвой не может возобновиться, так как он отрицается украинской стороной. Заявление он сделал во вторник, 29 ноября.

«У Киева для этого должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования», — сказал представитель Кремля.