Рязанцев предупредили о мошенниках, собирающих деньги для участников СВО

Предпринимателям звонят неизвестные люди, которые представляются сотрудниками регионального Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги или передать наличные для участников военной спецоперации.

Рязанцев предупредили о мошенниках, собирающих деньги для участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Предпринимателям звонят неизвестные люди, которые представляются сотрудниками регионального Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги или передать наличные для участников военной спецоперации.

«Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц управления Роспотребнадзора по Рязанской области не могут поступать предложения подобного характера, а так же иные предложения, связанные со сбором финансовых средств», — уточнили в ведомстве.