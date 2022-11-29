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Рязанцев предупредили о мошенниках, собирающих деньги для участников СВО
Предпринимателям звонят неизвестные люди, которые представляются сотрудниками регионального Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги или передать наличные для участников военной спецоперации.

Рязанцев предупредили о мошенниках, собирающих деньги для участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Предпринимателям звонят неизвестные люди, которые представляются сотрудниками регионального Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги или передать наличные для участников военной спецоперации.

«Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц управления Роспотребнадзора по Рязанской области не могут поступать предложения подобного характера, а так же иные предложения, связанные со сбором финансовых средств», — уточнили в ведомстве.

Рязанцев, столкнувшихся с подобным видом мошенничества, попросили звонить по телефонам управления +7 (4912) 92-98-07, +7 (4912) 92-84-01 или написать на электронную почту rzn@urpn62.ru.