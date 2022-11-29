При пожаре в Клепиковском районе погибла пенсионерка

В понедельник, 28 ноября, в 06 часов 38 минут в деревне Бусаево Клепиковского района загорелся деревянный жилой дом и сарай.

При пожаре в Клепиковском районе погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В понедельник, 28 ноября, в 06 часов 38 минут в деревне Бусаево Клепиковского района произошел пожар. Загорелся деревянный жилой дом и сарай. Площадь пожара составила 114 квадратных метров, огонь полностью уничтожил постройки.

При пожаре погибла 61-летняя женщина, 40-летнего мужчину доставили в больницу.

На тушение возгорания выезжали два пожарных автомобиля и четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.