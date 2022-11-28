В Рязани двое наркоманов влезли на чужой балкон и украли телевизор

Подробности задержания прислала пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали двоих молодых людей за кражу телевизора из квартиры. Подробности задержания в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 57-летний пострадавший и сообщил, что из его квартиры на улице Связи пропал телевизор. Полицейские выяснили, что злоумышленники попали в жилище через балкон, взломав окно.

Позже правоохранители нашли очевидцев происшествия, через которых установили личности злоумышленников. Ими оказались 26-летний и 30-летний рязанцы. Ранее они были судимы за хищения. Оперативники установили, что оба рязанца скрывались у знакомых. Их разыскали и задержали. Затем выяснили, кому был продан похищенный телевизор, и изъяли его.

На допросе злоумышленники признались, что пристрастились к употреблению наркотиков. Чтобы найти денег на очередную дозу, они решили ограбить соседа одного из них. Тогда злоумышленники придумали встать один на плечи другому и таким образом добрались до цели. Добычу они спустили вниз на бельевой веревке, а затем продали случайному знакомому и полученные деньги потратили на наркотики.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.