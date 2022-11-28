Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-4°
Втр, 29
-4°
Срд, 30
-4°
ЦБ USD 60.75 0.27 29/11
ЦБ EUR 63.3 0.42 29/11
Нал. USD 63.46 / 65.5 28/11 15:25
Нал. EUR 65.61 / 65.73 28/11 15:25
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
8 850
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
8 767
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
9 599
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
22 830
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Студенты РГАТУ приняли участие во Всероссийском слете студотрядов аграрных вузов России

В конце ноября студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева стали участниками ежегодного Всероссийского слета студенческих отрядов аграрных вузов России. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Организатором слета является Вятский государственный агротехнологический университет. Всего в нем приняли участие более 100 представителей 37 аграрных вузов страны, чтобы ознакомиться с традициями отрядного движения других регионов, поделиться опытом работы в отрядах, знаниями, необходимыми на практике, и подвести итоги ежегодного Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России за 2022 год.

На слете рязанский вуз представляли студенты 3 и 4 курсов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии — командир и комиссар сводного студенческого зооветеринарного отряда.

По итогам конкурса экспертная комиссия присудила I место песне штаба студенческих отрядов Рязанского агроуниверситета в номинации «Лучшая песня студенческого отряда» и III место за фотоотчет студенческого ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность» в номинации «Лучший фотоотчет о деятельности СО».

В 2023 году Всероссийский слет студенческих отрядов аграрных вузов России пройдет на базе Алтайского государственного аграрного университета.