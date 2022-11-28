Студенты РГАТУ приняли участие во Всероссийском слете студотрядов аграрных вузов России

В конце ноября студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева стали участниками ежегодного Всероссийского слета студенческих отрядов аграрных вузов России. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Организатором слета является Вятский государственный агротехнологический университет. Всего в нем приняли участие более 100 представителей 37 аграрных вузов страны, чтобы ознакомиться с традициями отрядного движения других регионов, поделиться опытом работы в отрядах, знаниями, необходимыми на практике, и подвести итоги ежегодного Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России за 2022 год.

На слете рязанский вуз представляли студенты 3 и 4 курсов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии — командир и комиссар сводного студенческого зооветеринарного отряда.

По итогам конкурса экспертная комиссия присудила I место песне штаба студенческих отрядов Рязанского агроуниверситета в номинации «Лучшая песня студенческого отряда» и III место за фотоотчет студенческого ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность» в номинации «Лучший фотоотчет о деятельности СО».

В 2023 году Всероссийский слет студенческих отрядов аграрных вузов России пройдет на базе Алтайского государственного аграрного университета.