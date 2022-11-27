В Рязанской области 28 ноября ожидается до -8 градусов
В Рязанской области в понедельник, 28 ноября, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит −8…−3, днем −6…−1 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 28 ноября, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит −8…−3, днем −6…−1 градус. Прогноз погоды опубликован на
Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Напомним, ранее рязанцев предупредили, что туман продержится до полудня понедельника.