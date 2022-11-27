В Рязанской области 28 ноября ожидается до -8 градусов

В Рязанской области в понедельник, 28 ноября, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит −8…−3, днем −6…−1 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.