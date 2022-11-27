Под Ростовом две женщины погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом

В Ростовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии погибли две пассажирки автобуса, еще три человека пострадали, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии погибли две пассажирки автобуса, еще три человека пострадали, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла ночью в субботу, 26 ноября, на автодороге Ростов-на-Дону — Таганрог.

Погибли две пассажирки Opel Vivaro, госпитализированы мужчина и женщина.

Предварительно, водитель частного микроавтобуса Opel Vivaro въехал в припаркованный на обочине дороги грузовик DAF, водитель которого остановился из-за технической неисправности, установил знак аварийной остановки и включил габаритные огни.