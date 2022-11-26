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Полиция и мэрия отреагировали на жалобы рязанцев по поводу нелегальной рюмочной
В Рязани сотрудники администрации и полиции провели совместный рейд. Утром в субботу, 26 ноября, представители управлений экономики и образования совместно с сотрудниками полиции и директором школы № 36 выехали по обращению жителей, связанных с работой рюмочной на улице Попова, сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани сотрудники администрации и полиции провели совместный рейд. Утром в субботу, 26 ноября, представители управлений экономики и образования совместно с сотрудниками полиции и директором школы № 36 выехали по обращению жителей, связанных с работой рюмочной на улице Попова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее рязанка пожаловалась на работу заведения, которое находится в непосредственной близости от школы. Вопрос прозвучал в прямом эфире губернатора Павла Малкова. По поручению главы региона подобные объекты, работающие без лицензии, должны быть закрыты.

В момент совершения рейда объект не работал. Совместные проверки с полицией продолжатся. При возобновлении деятельности подобных заведений к ответственным лицам будут приняты меры.