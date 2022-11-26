Сорокина встретилась с директором строящейся школы в Кальном

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 26 ноября, встретилась с директором строящейся школы № 76 в Кальном Ольгой Игнатовой. Строительство выходит на финишную прямую, сообщила Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 26 ноября, встретилась с директором строящейся школы № 76 в Кальном Ольгой Игнатовой. Строительство выходит на финишную прямую, сообщила Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас ведется подготовка документов на ввод школы в эксплуатацию. С января начнется лицензирование, к апрелю дети должны сесть за парты.

«Ольга Алексеевна 6 лет работала в 8-й школе — опытный управленец, кандидат педагогический наук, победитель регионального конкурса „Учитель года“. Вместе прошли по школе, посмотрели, как обстоят дела. Фасад готов, заканчиваются работы на входной группе. В фойе отделка также на завершающей стадии. Сейчас здесь на стены наносят декоративную штукатурку, приступили к отделке потолка — он будет дизайнерский. В фойе применено зонирование в различном цветовом исполнении. Директор школы рассказала, что потолок планируют сделать темнее стен, чтобы зонирование выглядело выигрышнее», — написала мэр.

В столовой окончены отделочные работы, продолжаются поставки оборудования. Для школы закупили современные холодильные камеры, поломоечные машины. Привезли много спортинвентаря, началась его сборка.

«Кабинеты технологии будут оснащены мощно — со швейной мастерской и кухней для девочек и столярной мастерской для мальчиков — ребята смогут изучать основы деревообработки и металлообработки. Сейчас ожидается поставка оборудования. В актовом зале почти завершена отделка. Получается впечатляющая сцена с жидкокристаллической панелью. Как в театре, здесь будет смонтирована система штор-кулис с дистанционным управлением, установлены прожекторы, мультимедийная трибуна, проектор и цифровой рояль. Директор планирует украсить зал тематической росписью, нанести мотивирующие цитаты классиков на стены в коридорах, разместить коллаж с эмоциями, — идей очень много. Реализовывать их и обживать новую школу будут постепенно», — написала Сорокина.

Все классы готовы, в них собирают мебель, монтируют интерактивные доски с проекторами. Парты и стулья — регулируемые под рост ребенка. Так будут оснащены все кабинеты. Мебель взаимозаменяемая, ее можно будет переносить из класса в класс.

«Завершаем реализацию проекта — он был технически сложным и стал возможен благодаря поддержке регионального правительства. Проведены встречи и консультации с общественностью, выполнено много дополнительных работ. Уверена, результат порадует жителей микрорайона Кальное — у нас будет настоящая школа 21 века!» — подчеркнула Сорокина.