В Рязани задержали иностранца без «прав»

В Рязани задержали иностранца, который управлял автомобилем без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В четверг, 24 ноября, около 2:00 в полицию сообщили, что у одного из домов стоит Lada Priora c включенным двигателем и выхлопные газы поступают в квартиру. Полиция приехала на место. Увидев машину правоохранителей, водитель ускорился и попытался оторваться, не реагируя на команды об остановке. Полиция преследовала мужчину. На перекрестке Московского шоссе и улицы Юбилейной машину остановили, водитель выскочил из салона и попытался убежать, но его быстро догнали.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Закавказья без «прав», документов на автомобиль и полиса ОСАГО у него не было.

На место приехали сотрудники ДПС ГИБДД. Выяснилось, что иностранец управлял машиной, принадлежащей другому человеку. В отношении нарушителя составили административные материалы. Мужчину отстранили от управления машиной, а автомобиль поместили на спецстоянку.

Во время проверки также установили, что мигрант живет в Рязани без регистрации. Его привлекут административной ответственности за это.

В полиции отметили, что за подобные нарушения предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы России.