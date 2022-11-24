У начальника управления благоустройства рязанской администрации Фурфурака прошли обыски

Поводом для обыска стали материалы проверки Счетной палаты, в которых говорится, что Фурфурак принял работы по укладке брусчатки, поставленной по завышенной цене.

У начальника управления благоустройства рязанской администрации Юрия Фурфурака прошли обыски. Об этом пишет « Новая газета » со ссылкой на собственный источник.

Силовики пришли к чиновнику в понедельник, 21 ноября. Именно поэтому его не было на еженедельном рабочем совещании в мэрии.

Источник сообщил, что к Фурфураку приходили сотрудники управления полиции по экономической безопасности и противодействию коррупции. Они изъяли технику от компьютера до мобильного телефона.

По информации издания, поводом для обыска стали материалы проверки Счетной палаты, в которых говорится, что Фурфурак принял работы по укладке брусчатки, поставленной по завышенной цене.

Официальной информации не поступало.