Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-4°
Сбт, 26
-2°
ЦБ USD 60.5 -0.16 24/11
ЦБ EUR 62.29 0.11 24/11
Нал. USD 63.36 / 65.5 24/11 11:07
Нал. EUR 64.83 / 65.8 24/11 11:19
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
5 559
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
5 755
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
6 585
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
19 830
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
МТС запустила собственный магазин приложений для Android
Магазином приложений на сайте AppBazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизуясь по номеру телефона.

МТС разработала и запустила бета-версию магазина приложений AppBazar для устройств на платформе Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать. На площадке уже доступно около 100 приложений.

Магазином приложений на сайте AppBazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизуясь по номеру телефона. Оплатить приложения можно с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона.

«Мы рассчитываем, что в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры — МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации. Наша цель — превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизни», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Для монетизации программ разработчики могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях стора. МТС также предлагает партнерам услуги персонального менеджера. До конца 2022 года разработчикам предложат льготные условия монетизации приложений.