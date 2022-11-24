«Братья фермеры» из Спасска в телешоу на телеканале «Че» съели червей и поцеловали жабу

Команда выиграла и получила 150 тысяч рублей.

Братья Алексей, Михаил и Денис Гринины из Спасска поучаствовали в шоу «Большой кэш» на телеканале «Че». Об этом пишет ИД « Пресса ».

Шоу стартовало в ноябре. Трое братьев из Спасска назвали свою команду «Братья фермеры» и соревновались за приз с девушками-танцовщицами.

Во время программы Михаил Гринин попробовал мотыля и дождевого червя и тридцать раз поцеловал огромную жабу. Его брат Денис ел на время пиццу с опарышами, а Алексей — бычьи семенники.

Братьям удалось опередить соперниц и выйти в суперигру. В финале Алексей Гринин прошел испытание депиляцией. В итоге команда выиграла и получила 150 тысяч рублей.