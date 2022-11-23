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Школьница упала в яму с кипятком в Омске

В Омске 12-летняя девочка упала в яму с кипятком и получила ожоги. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел около 16 часов 22 ноября. Школьница проходила мимо дома на улице Карбышева и упала в яму с горячей водой. Ей помогла оттуда выбраться подруга.

Девочку госпитализировали с ожогами.

Отмечается, что яма образовалась в результате прорыва трубы теплотрассы.

Прокуратура установит обстоятельства происшествия, будут приняты меры реагирования.

На контроле находится расследование уголовного дела, возбужденного следователями по признакам халатности.