Школьница упала в яму с кипятком в Омске
В Омске 12-летняя девочка упала в яму с кипятком и получила ожоги. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел около 16 часов 22 ноября. Школьница проходила мимо дома на улице Карбышева и упала в яму с горячей водой. Ей помогла оттуда выбраться подруга.
Девочку госпитализировали с ожогами.
Отмечается, что яма образовалась в результате прорыва трубы теплотрассы.
Прокуратура установит обстоятельства происшествия, будут приняты меры реагирования.
На контроле находится расследование уголовного дела, возбужденного следователями по признакам халатности.