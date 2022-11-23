Хоккейная команда «Рязань-ВДВ» готовится бороться за плей-офф ВХЛ

Хоккейная команда «Рязань-ВДВ» готова бороться за попадание в плей-офф ВХЛ в предстоящей серии домашних матчей. В четырех из восьми игр команда заработала семь очков на выезде в Челябинск — Орск — Верхнюю Пышму и Курган.

ХК «Рязань» одержала победы над «Челметом», «Южным Уралом» и «Горняком-УГМК», и проиграла по буллитам, но одно очко заработали «в копилку» от «Зауралья».

"Считаю, что характер у нашей команды и прежде был. Просто нам на этом выезде удалось его проявить. Когда приходилось по ходу матчей отыгрываться и «вытаскивать» игры. Радует, что мы стали зарабатывать очки, — сказал и.о. главного тренера «Рязань-ВДВ» Артем Седунов. — Выезд был сложный именно по логистике: мы прилетели в Челябинск, а дальше по Уралу на автобусе. Там довольно приличные расстояния, соответственно, на физическом состоянии игроков это хочешь — не хочешь сказывается. Парни молодцы! Выжали из себя эмоции в таких сложных играх, выжали из себя все силы: спасибо им за это!".

Рязанская команда провела ровно половину матчей в регулярном чемпионате — 25. С 19-ю очками ХК «Рязань» занимает 24-е место. После удачного выезда от середины турнирной таблицы, от 16-го места, позволяющего выйти в плей-офф, рязанцев отделяет уже всего порядка десяти очков.

«Задачу попасть в плей-офф нам никто не отменял. Чтобы добиться этого, нужно ставить перед собой одну цель — побеждать в каждом матче. Без разницы, какой соперник, на выезде это, или дома. Такую цель мы и ставим и перед ребятами, и перед самими собой — тренерским штабом. Перед всем нашим коллективом», — заверил Артем Седунов.

Впереди у рязанской команды — серия домашних игр. 23 ноября — с одним из лидеров ВХЛ, воскресенским «Химиком». Затем, 30 ноября, 2, 4 и 6 декабря «Рязань-ВДВ» на площадке дворца спорта «Олимпийский» рязанцы принимают в ответных матчах уральских соперников.

«В данный момент готовимся к „Химику“ — это очень хороший соперник, наверху турнирной таблицы идёт, сильная команда, в атакующий хоккей играют. Потом приезжают к нам те же команды, с которыми мы играли на выезде. Но готовимся мы к каждому конкретному матчу — сначала к „Химику“. Потом будет перерыв, и будем уже о следующих соперниках думать. Сейчас все мысли — о матче с „Химиком“», — отметил тренер.

«Надеюсь, что по итогам этого выезда сплоченность коллектива, настроение ребят перенесутся сейчас на ближайшую игру с „Химиком“. И мы продолжим радовать наших болельщиков и подниматься вверх по турнирной таблице», — заявил капитан «Рязань-ВДВ» защитник Николай Полунин.