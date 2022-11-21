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Жительница Рязани потеряла один миллион рублей от действий телефонных мошенников

Жительница Рязани потеряла один миллион рублей от действий телефонных мошенников.

Как сообщили в УМВД по Рязанской области, жертвой мошенников стала 50-летняя работница торгового центра.

Полицейские выяснили, что женщине позвонил мошенник. Представившись сотрудником известного банка, он сообщил, что злоумышленники пытаются от ее имени оформить онлайн кредит. Чтобы не допустить этого, ей предложили оформить встречный кредит и перевести денежные средства на «безопасный» счет.

По указанию мошенника, женщина оформила в онлайн приложении банка кредит на один миллион рублей, затем перечислила эти деньги на продиктованный злоумышленником счет.

Только после этого заявительница поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».