В центре Грозного неизвестный зарезал полицейского во время намаза

Преступника застрелили при попытке скрыться с места преступления с табельным оружием.

В центре Грозного неизвестный зарезал полицейского во время намаза. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 21 ноября.

Инцидент произошел во время того, как сотрудник ГИБДД отлучился на омовение в помещение для намаза. Преступника застрелили при попытке скрыться с места преступления с табельным оружием.

Личность злоумышленника устанавливается, предположительно он действовал один.

Полицейские отрабатывают вероятных сообщников и мотивы преступления.

Фото и видео Mash