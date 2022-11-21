В центре Грозного неизвестный зарезал полицейского во время намаза
Преступника застрелили при попытке скрыться с места преступления с табельным оружием.
В центре Грозного неизвестный зарезал полицейского во время намаза. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 21 ноября.
Инцидент произошел во время того, как сотрудник ГИБДД отлучился на омовение в помещение для намаза. Преступника застрелили при попытке скрыться с места преступления с табельным оружием.
Личность злоумышленника устанавливается, предположительно он действовал один.
Полицейские отрабатывают вероятных сообщников и мотивы преступления.
Фото и видео Mash