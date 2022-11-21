Преподаватели рязанских колледжей прошли стажировку в РНПК

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию посетили преподаватели Касимовского нефтегазового колледжа и Рязанского колледжа электроники.

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию посетили преподаватели Касимовского нефтегазового колледжа и Рязанского колледжа электроники. Гости провели на промышленной площадке завода три рабочих дня, где познакомились с производством, повысили уровень квалификации, получили необходимые практические знания для дальнейшей самостоятельной работы и модернизации образовательного процесса с учетом требований современного производства.

Занятия проводили специалисты завода. Стажеров ознакомили с особенностями производства, рассказали о тонкостях технологических процессов, бережливом производстве, цифровой трансформации предприятия. Также преподаватели посетили основные установки завода и испытательную лабораторию.

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров. В рамках реализуемой корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» завод охватывает все ступени образовательной программы — от подготовки будущих химиков в «Роснефть-классе» в школе № 43 до получения высшего образования в вузе на кафедре «Химическая технология» в РГРТУ и трудоустройства на завод.

РНПК сотрудничает с Рязанским колледжем электроники и Касимовским нефтегазовым колледжем. На производственной площадке студенты проходят все виды практик — ознакомительную, производственную и преддипломную, а преподаватели повышают свою квалификацию посредством стажировки. Также Рязанская нефтеперерабатывающая компания оказывает благотворительную поддержку учебным заведениям. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

По окончании стажировки гости поделились положительными впечатлениями и планами по развитию преподаваемых дисциплин с учетом приобретенного опыта.