В Самаре на этапе Гран-при к Трусовой на лед выбежал поклонник

В Самаре в воскресенье, 20 ноября, после исполнения произвольной программы фигуристкой Александрой Трусовой на лед выбежал молодой человек. Он вручил спортсменке цветы, сообщает «Спорт-Экспресс».

В Самаре в воскресенье, 20 ноября, после исполнения произвольной программы фигуристкой Александрой Трусовой на лед выбежал молодой человек. Он вручил спортсменке цветы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Поклонник покинул лед через выход, который предназначен для фигуристов. Его задержали сотрудники службы безопасности стадиона. На место вызвали полицию. Выяснилось, что молодой человек приехал из Сургута. По его словам, он просто хотел подарить девушке букет.

Уроженка Рязани Александра Трусова второй на этапе Гран-при, уступив Софье Самоделкиной.

Фото Федора Успенского («Спорт-Экспресс»)