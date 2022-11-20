Россиянам назвали валюту, которую выгодно купить до Нового года

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал советы россиянам, которые хотят приобрести валюту. В интервью агентству «
По его словам, до наступающего года лучше отдать предпочтение валютам дружественных стран в виде облигаций.
Он отметил, что евро и доллар на фоне санкций Запада «сохраняют токсичность», а их покупательная способность падает из-за высокой инфляции в Европе и США.
Наиболее перспективной из валют так называемых дружественных стран Васильев считает китайский юань. Он добавил, что китайская экономика продолжает активно расти, а инфляция в КНР, в отличие от США и Европы, находится под контролем Центробанка и составляет всего 2,1%.
«Хорошей возможностью сохранить сбережения мы считаем облигации крупных российских компаний, которые торгуются на Московской бирже в юанях. Например, облигации Роснефти, РУСАЛа, Полюса, Металлоинвеста, Сегежи торгуются с доходностью от 3 до 4% годовых», — подытожил Васильев.