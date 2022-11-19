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В Рязанской области 20 ноября потеплеет до +2 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 20 ноября, температура воздуха ночью составит −5… −0, днем −3…+2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 20 ноября, температура воздуха ночью составит −5… −0, днем −3…+2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно, на дорогах гололедица. Ночью ожидается снег, днем также местами пройдет небольшой снег.

Ветер восточный, ночью 6-11 м/с, днем 2-7 м/с.