В Рязанской области 20 ноября потеплеет до +2 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 20 ноября, температура воздуха ночью составит −5… −0, днем −3…+2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 20 ноября, температура воздуха ночью составит −5… −0, днем −3…+2 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, на дорогах гололедица. Ночью ожидается снег, днем также местами пройдет небольшой снег.
Ветер восточный, ночью 6-11 м/с, днем 2-7 м/с.