Рязанка обратилась к властям с просьбой решить проблемы в работе маршрутки № 95

Жительница Рязани обратилась к губернатору Павлу Малкову с просьбой разобраться с работой маршрутки № 95. Пост размещен в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жительница Рязани обратилась к губернатору Павлу Малкову с просьбой разобраться с работой маршрутки № 95. Пост размещен в группе «Новости Рязани ВКонтакте» . По словам женщины, маршрут проходит через весь город и постоянно перегружен, и автобусы на нем необходимо заменить на безопасные муниципальные, либо ввести дублирующий маршрут.

«На данный момент администрация не смогла организовать безопасную и комфортную перевозку людей по маршруту 95 М, — сообщается в посте. — В 2021 году перевозчика по маршруту 95 М уже проверяли по многочисленным жалобам. Ситуация не изменилась. На фото пенсионеры, которые набились, как селедка в бочку, в маршрутку 95 М, чтобы хоть как-то уехать. Очевидно, что перевозчик прекрасно зарабатывает на небезопасной перевозке граждан. Написаны заявления в ГИБДД и прокуратуру».

Автор также обратилась к рязанцам, недовольным работой маршрута, писать обращения в прокуратуру и ГИБДД.

Рязанка добавила, что на ее заявление об организации на этом маршруте безопасных пассажирских перевозок управление транспорта городской администрации ответило отпиской.