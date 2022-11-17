Здание бывшего шацкого ликеро-водочного завода выставили на «Авито»

Территория площадью 9,6 тысяч квадратных метров имеет производственные помещения. В объявлении говорится, что внутри находится все необходимое оборудование, которое можно перепрофилировать под производство антисептиков.

Бывший шацкий ликеро-водочный завод выставили на продажу. Об этом свидетельствует объявление на «Авито».

Территория площадью 9,6 тысяч квадратных метров имеет производственные помещения. В объявлении говорится, что внутри находится все необходимое оборудование, которое можно перепрофилировать под производство антисептиков.

Отметим, что закод открыли в 1901 году. Его закрыли в 2015 году, а в 2016-м предприятие ликвидировали в связи с банкротством.

Здание продают за 55 млн рублей.

Фото: zavodfoto.livejournal.com