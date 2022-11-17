В ДТП на Куйбышевском шоссе пострадала 20-летняя рязанка

Ее госпитализировали с травмами.

Стали известны подробности аварии на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 17 ноября, примерно в 6.25 на 199 километре автодороги М5 «Урал». Там 65-летний водитель из Московской области ехал на Volvo Fh12420 с полуприцепом Rohr и сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в больницу.

Ранее кадры с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.