Сына бывшего рязанского полицейского осудили на девять лет за избиение знакомого

Позже последний от полученных травм скончался спустя два дня.

В Рязани осудили 28-летнего мужчину, признанного виновным в «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Инцидент между ним и его знакомым произошел 1 января 2022 года. Потерпевший и обвиняемый распивали спиртное. Тогда потерпевший высказался в адрес матери рязанца, после чего последний жестоко его избил и вывел его на улицу «подышать свежим воздухом». Потерпевшего забрали родственники, вызвали скорую, но спустя два дня тот скончался в больнице.

«Новая газета» выяснила, что осужденный — сын бывшего сотрудника полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

15 ноября рязанский суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит возместить моральный вред сестре погибшего в 700 тысяч рублей.