Рязанские депутаты обсудили проект бюджета региона на предстоящие три года

По словам председателя регионального парламента Аркадия Фомина, депутаты тщательно проработали основные характеристики проекта бюджета региона. Несмотря на то, что бюджет формировался в непростых экономических условиях, парламентариям удалось выполнить все социальные обязательства перед рязанцами.

Рязанские депутаты обсудили проект бюджета региона на предстоящие три года. Подробности в четверг, 17 ноября, привела пресс-служба Рязоблдумы.

По словам председателя регионального парламента Аркадия Фомина, депутаты тщательно проработали основные характеристики проекта бюджета региона. Несмотря на то, что бюджет формировался в непростых экономических условиях, парламентариям удалось выполнить все социальные обязательства перед рязанцами.

«Предусмотрено финансирование заработной платы работникам бюджетной сферы, индексация социальных выплат выше уровня инфляции, повышение МРОТ и прожиточного минимума, поддержка отдельных категорий граждан, мобилизованных и тех, кто ушел добровольцем по контракту. В следующем году на выплату заработной платы, обеспечение работы бюджетных учреждений заложено свыше 33 миллиардов рублей (около 40%)», — сказал Фомин.

Помимо регионального бюджета, Рязанскую область поддержат и на федеральном уровне — в 2023 году планируется поддержка в виде 22 миллиардов рублей.

По словам главы рязанского минфина Марины Наумовой, на 2023 год предусмотрены доходы в размере 81,7 млрд рублей, расходы — 84,6 млрд рублей, дефицит — 2,9 млрд рублей.

«Самые значимые по объемам нацпроекты — это безопасные и качественные дороги (7,5 млрд. рублей), переселение граждан из аварийного жилищного фонда (1,5 млрд. рублей), демография (3 млрд. рублей), здравоохранение (1,5 млрд. рублей), образование (1,3 млрд. рублей), культура (303 млн. рублей), малое и среднее предпринимательство (538 млн. рублей)», — сказала Наумова.

В ходе заседания участники слушаний смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

В завершении заседания председатель профильного комитета областной Думы Михаил Агапкин озвучил следующее решение: рекомендовать Рязанской областной Думе продолжить работу над проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом итогов публичных слушаний.