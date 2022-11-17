А что в кино? «Хищник из бездны», «Покерфейс» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Американский боевик режиссера Рассела Кроу «Покерфейс» рассказывает историю миллиардера Джейка, который собрал в своем особняке друзей детства для игры в покер. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные.
«Я на перемотке!» — это российская комедия про молодого парня Максима, который, пытаясь все успеть, не замечает самых важных вещей в своей жизни. Но все резко меняется после случайной ссоры с таксисткой.
Американский фильм ужасов «Хищник из бездны» рассказывает о милой девушке Джесси, которая с компанией друзей решает провести отпуск на отдаленном острове в океане.
Еще одна российская премьера — драма «Тысяча дешевых зажигалок» про семнадцатилетнего подростка Артема, который с лучшим другом Костей совершает провокации и выходки.
Российский мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив» рассказывает про мудрую сову-детектива Софи и ее бессменного помощника бельчонка Чинка, которые берутся за расследование очень загадочного дела.
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