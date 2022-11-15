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В Рязани задержали пьяного скутериста без «прав»
Мужчину отстранили от управления скутером и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

В Рязани задержали пьяного скутериста без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции заметили на улице Татарской скутер, водитель и пассажир которого ехали без защитных шлемов. Когда скутерист припарковался и увидел полицейских, он бросит транспорт и побежал в сквер Дворца молодежи, где его задержали.

Выяснилось, что 30-летний рязанец находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него отсутствовали при себе водительское удостоверение и документы на скутер.

Медосвидетельствование показало у водителя 0,685 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления скутером и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Ему грозит лишение «прав» на срок от полутора до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.