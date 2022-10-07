Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-9 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Долгожданные выходные уже на подходе, и для тех, кто желает культурного отдыха, настало время выбрать наиболее интересное из череды концертов, театральных спектаклей и праздников, проходящих в нашем городе.

В Концертном зале Рязанской филармонии 8 октября состоится концерт-посвящение Сергею Есенину «Дорогие мои… Хор-рошие», в котором примет участие заслуженный артист России Юрий Беляев. В Рязанском музыкальном театре 8 и 9 октября состоится премьера мюзикла «Призрак замка Кентервиль» по мотивам произведения Оскара Уайльда. В клубе Freedom 8 октября состоится концерт группы «Гудтаймс». А в кафе-клубе «Старый парк» 9 октября с сольным концертом выступит музыкант Василий К.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».