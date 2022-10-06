В Госдуме предложили изымать у россиян брошенные на границе автомобили

Речь идет о гражданах, которые покинули Россию и бросили транспорт на границе.

В Госдуме предложили изымать у россиян брошенные на границе автомобили. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Олег Морозов.

Политик предложил внести изменения в законодательство, которое позволяло бы законно изымать автомобили у россиян по истечении определенного срока. Речь идет о гражданах, которые покинули Россию и бросили транспорт на границе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил о необходимости передавать такие автомобили в собственность государства. Он предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. В противном случае через месяц машина перейдет в госсобственность.