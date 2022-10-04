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В Рыбном на переезде ограничат движение автомобилей на три дня
Речь идет о переезде 185 км в Рыбновском районе.

В Рыбном на переезде ограничат движение автомобилей на три дня. Об этом во вторник, 4 октября, предупредила пресс-служба Московской железной дороги.

Речь идет о переезде 185 км в Рыбновском районе. В период с 5 по 7 октября на участке будет вестись капитальный ремонт переезда.

Так, с 5 по 7 октября с 8:00 до 17:00 часов рабочие уложат пять комплектов резинокордового покрытия и проведут асфальтировку участков автодорог. В это время автомобили будут пропускать в интервальном режиме по одной полосе. В качестве альтернативного маршрута рязанцам предложили объезд через автодорожный путепровод в районе станции Рыбное.

О датах проведения дальнейшего ремонта сообщат дополнительно.

Водителей попросили с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.