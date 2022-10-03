Синоптики пообещали солнечную золотую осень с 6 октября

Ранее синоптики предупредили о приближении барического дна.

Синоптики пообещали солнечную золотую осень с 6 октября. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что с пятницы, 6 октября, в Москве на неделю установится солнечная и сухая погода. Вильфанд уточнил, что это не бабье лето, но красивая золотая осень.

По данным синоптиков в понедельник, 3 октября, ожидается +12, +14 градусов, во вторник +10,+12 градусов, в среду +9,+11 градусов, в четверг от +10 до +15 градусов, а в пятницу +11,+16 градусов.

Ранее синоптики предупредили о приближении барического дна.