Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
16°
Втр, 04
14°
Срд, 05
ЦБ USD 55.3 -2.11 01/10
ЦБ EUR 52.74 -2.67 01/10
Нал. USD 63.05 / 61.72 03/10 11:07
Нал. EUR 61.01 / 60.07 03/10 11:07
Новости
Мобилизация
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
10 554
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
12 992
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
27 415
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
5 232
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Синоптики пообещали солнечную золотую осень с 6 октября
Ранее синоптики предупредили о приближении барического дна.

Синоптики пообещали солнечную золотую осень с 6 октября. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что с пятницы, 6 октября, в Москве на неделю установится солнечная и сухая погода. Вильфанд уточнил, что это не бабье лето, но красивая золотая осень.

По данным синоптиков в понедельник, 3 октября, ожидается +12, +14 градусов, во вторник +10,+12 градусов, в среду +9,+11 градусов, в четверг от +10 до +15 градусов, а в пятницу +11,+16 градусов.

Ранее синоптики предупредили о приближении барического дна.