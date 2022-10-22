Уехавшие за рубеж россияне рискуют потерять право на налоговый вычет

Об этом рассказала РИА Недвижимость руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова.

Уехавшие за границу россияне могут лишиться статуса налогового резидента и потерять право на получение имущественного налогового вычета. Об этом рассказала РИА Недвижимость руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова.

По ее словам, налоговый резидент — это человек, который находился в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев. Эти месяцы могут относиться к разным календарным годам.

«Таким образом, граждане РФ, которые покинули страну в феврале-марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца текущего года их налоговый статус не изменится», — отметила юрист.

Она добавила, что те, кто уехал после 21 сентября и не собираются приезжать обратно, станут нерезидентами в следующем году.

Для резидентов и нерезидентов страны действуют разные ставки НДФЛ. Нерезиденты платят налоги по ставке 30% со своих доходов.

«Утрата статуса налогового резидента автоматически влечет за собой утрату права на получение всех видов налоговых вычетов по НДФЛ: стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных. В том числе нельзя получить вычет при продаже жилья. Ведь право на вычеты имеют только резиденты РФ, которые были таковыми на конец налогового периода, то есть на 31 декабря», — подчеркнула юрист.

При этом и нерезидент, и резидент освобождены от уплаты налога при реализации жилья, если оно находилось в собственности дольше минимального срока владения (три или пять лет в зависимости от способа приобретения).

Чтобы вернуть себе право на налоговые вычеты, человек должен подтвердить свой налоговый статус резидента: вернуться в Россию и находиться в стране в течение необходимого срока.