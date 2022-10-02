В Сельцах образовалась серьезная пробка
Возле села Сельцы Рыбновского района в воскресенье, 2 октября, скопилась автомобильная пробка. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Возле села Сельцы Рыбновского района в воскресенье, 2 октября, скопилась автомобильная пробка. Видео опубликовано в группе
«Десять минут назад здесь еще никого не стояло, мы по ходу уже не выедем. Еще и КамАЗ застрял», — рассказал очевидец.
Напомним, в Сельцах находится центр подготовки мобилизованных из Рязанской области.