В Сельцах образовалась серьезная пробка

Возле села Сельцы Рыбновского района в воскресенье, 2 октября, скопилась автомобильная пробка. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Возле села Сельцы Рыбновского района в воскресенье, 2 октября, скопилась автомобильная пробка. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Десять минут назад здесь еще никого не стояло, мы по ходу уже не выедем. Еще и КамАЗ застрял», — рассказал очевидец.

Напомним, в Сельцах находится центр подготовки мобилизованных из Рязанской области.