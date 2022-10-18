В Скопине из-за ремонта ограничат движение автомобилей через переезд

Это связано с проведением капитального ремонта.

В Скопине из-за ремонта ограничат движение автомобилей через переезд. Об этом предупредила пресс-служба РЖД.

Движение на переезде 449 км участка «Скопин — Вослебово» будет ограничено с 19 по 28 октября, кроме выходных. Это связано с проведением капитального ремонта.

В период с 19 по 21 октября ремонтные работы будут проводиться ночью — с 22.00 до 5.00. Далее 21, 24-28 октября работы будут вестись с 10.00 до 16.00. Проезд автотранспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ремонтным работам и заранее планировать свои поездки.