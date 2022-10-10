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Зеленский заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны
Зеленский записал видео из двора своего офиса в Киеве спустя 2,5 часа после начала ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары нанесли по энергетической инфраструктуре страны. Видеообращение в понедельник, 10 октября, он выложил в своем Telegram-канале.

Зеленский записал видео из двора своего офиса в Киеве спустя 2,5 часа после начала ударов.

Он заявил, что удары наносятся по всей стране.

«Киевщина и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоград, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», — сказал Зеленский.

Он также призвал жителей Украины оставаться в укрытиях и придерживаться правил безопасности.

Напомним, в Киеве утром в понедельник, 10 октября, прогремело несколько взрывов. Момент удара попал на видео. Помимо Киева, удары также пришлись на Львов, Житомир, Тернополь и Днепр.