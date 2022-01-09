В России подорожало ОСАГО

Как пишет «Российская газета», для физлиц, владеющих легковыми автомобилями, установлен тариф в границах от 2224 рублей до 5980 рублей

В России подорожало ОСАГО. В воскресенье, 9 января, вступило в силу указание Центробанка о новых тарифах, а также о коэффициентах на ОСАГО.

Как пишет «Российская газета», для физлиц, владеющих легковыми автомобилями, установлен тариф в границах от 2224 рублей до 5980 рублей.

Тариф назначают страховые компании персонально для каждого водителя, на него влияют такие факторы, как давность страхования в одной компании, марка автомобиля, аварийность и количество штрафов за нарушения ПДД.

«Очевидно, что для автовладельцев, которые давно покупают полис в одной компании и не приносят ей убытков, компания снизит тариф. Но помимо этого, есть ещё и коэффициенты. И они тоже изменились с сегодняшнего дня», — пишет газета.

Пересматриваются территориальные коэффициенты. В одних регионах они увеличиваются, в других, наоборот, снижаются. Водителям без стажа управления стоимость полиса ударит по карману. Ранее тариф умножался на 1,93, теперь его будут умножать на 2,27.

При этом коэффициент уменьшился для всех водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более десяти лет.

Издание уточняет, что для аккуратных водителей предусмотрена скидка: впервые за существование ОСАГО снижение тарифа составит более 50%. Она коснётся тех, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП. Тариф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46.