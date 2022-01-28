На зарплаты чиновников и работников муниципальных предприятий Рязани в 2021 году потратили 6 млрд рублей

Официальные данные опубликовали в пятницу, 28 января.

На зарплаты чиновников и работников муниципальных предприятий Рязани в 2021 году потратили 6 млрд рублей. Данные официально опубликовали в пятницу, 28 января.

Отмечается, что на муниципальных служащих Рязани потратили 471,4 млн рублей. Численность чиновников в 2021 году составила 649 человек.

На зарплаты 14 232 работников муниципальных предприятий потратили 5,445 млрд рублей.