Борис Ясинский проверил уборку улиц в Железнодорожном районе Рязани

Он приехал туда после обращений жителей.

Борис Ясинский проверил уборку улиц в Железнодорожном районе Рязани. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 24 января исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский приехал в Железнодорожный район по обращениям жителей.

Он поручил дирекции благоустройства очистить от снега тротуар и остановку общественного транспорта по улице Гагарина на противоположной стороне от Радиоуниверситета. Подходы к пешеходным переходам надо обработать пескосоляной смесью.

Также рязанцы жаловались на нечищеные дороги в частном секторе улиц с 1 по 14 линию. Их грейдирование Ясинский распорядился провести в ближайшее время.

На улице Гоголя центральную дорогу прочистили, но снег не вывезли. Им завалили тротуар и людям приходится выходить на проезжую часть. Исполняющий обязанности заммэра поручил незамедлительно убрать снег, чтобы люди могли свободно проходить по тротуару к остановке общественного транспорта.